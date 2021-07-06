نائب المنيا السابق يطلق حملة لمواجهة زواج القاصرات فى الصعيد

جدة - نرمين السيد - أطلق عمرو غلاب، النائب السابق عن دائرة ملوى بالمنيا، حملة لمواجهة زواج القاصرات، تحت عنوان "ما تقتلش بنتك.. زواج القاصرات جريمة"، وهى الحملة التى دشنها بعد حادث أليم وقع فى مركز ملوى نتيجة زواج أطفال قصر ببعضهما البعض.





ودون غلاب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ساردا وقائع الحادث المؤلم حيث أقدمت فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما على الانتحار، بعد رفض زوجها البالغ من العمر 17 عاما السماح لها بحضور زفاف أحد قريباتها، حيث استخدمت سلك كهرباء لتعليقه بسقف غرفتها، وشنقت نفسها على بعد خطوات من طفلها الرضيع.

وأبدى عمرو غلاب، تأثره وحزنه لتفشى جريمة "زواج القصر" بين المجتمع، وما لها من انعكاسات سلبية عليه، وكتب: "أطفال بيواجهوا الحياة وهما ما يعرفوش أى حاجة عنها!.. وتزيد المشاكل وتكتر.. لغاية ما ييجى اليوم اللى بتحصل فيه الكارثة..عارفين يا جماعة إحنا عندنا كام طفلة متزوجة فى مصر؟.. الأرقام مرعبة.. عندنا 117 ألف طفل متجوز.. 5% من الجوازات اللى بتحصل فى مصر كل سنة لأطفال!".

ونوه إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهناك حادثة مشابهة تقع كل شهر تقريبا، فى مكان مختلف بمصر، متابعًا، قائلا: "تفتكروا حادثة الطفلة دى الأولى من نوعها؟.. دورت واكتشفت وحزنت.. إحنا عندنا كل شهر تقريبا حادثة شبيهة فى كل محافظات مصر.. فيهم واحدة وجعت قلبى كانت من 6 شهور بس.. لما الطفلة الزوجة من كتر الخلافات الزوجية رمت نفسها من البلكونة.. ومن حزن الطفل الزوج هو كمان رمى نفسه وراها!".

ودعا أطراف المجتمع كله للتكاتف للوقوف أمام هذه الظاهرة التى وصفها المشينة، قائلاً: "أنا بقول للمجتمع كله خصوصًا أهلى الصعايدة، حطوا إيدكم فى إيدى، علشان ننقذ عيالنا وولادنا من الجريمة دى، بقول لجهات إنفاد القانون، لازم نفعل قوانين زواج القاصرات وبشدة، علشان ننقذ أرواح وننقذ مجتمع".

واختتم رسالته بإعلان تدشين حملته، ورسالة وجهها إلى الأهالى والمجتمع بأكمله قائلاً: "بقول لكل أب ما تعملش كده، ما تقتلش بنتك، جواز القاصرات جريمة، إحنا مش هنسكت، البوست ده بداية لحملة كبيرة تنقذ حياة كل طفلة وطفل فى مجتمعنا، بدعوكم نحط إيدينا فى إيد بعض، لأننا يمكن ما قدرناش نعمل حاجة للطفلة دى قبل ما تفارقنا، بس لازم نعمل حاجة لكل عيالنا وبناتنا، ولكل بنت من بناتنا إنها ما تكونش ضحية جديدة".