ختام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية الأولى للأجانب «MDC-2021»

جدة - نرمين السيد - احتفلت القوات المسلحة باختتام فعاليات دورة الدبلوماسية العسكرية للأجانب رقم 1 "MDC-2021"، والتى عقدت بهيئة الإستخبارات العسكرية بمشاركة 66 دارس من الضباط المرشحين للعمل بوظائف التمثيل الدبلوماسى العسكرى، وزوجاتهم من 31 دولة إفريقية وعربية وأوروبية من الدول الصديقة والشقيقة.





وتعقد تلك الدورة بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتعزيز وزيادة آفاق التعاون العسكرى وتنسيق الجهود والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة فى كافة المجالات وفى هذا الإطار قامت هيئة الإستخبارات العسكرية ممثله فى جهاز الملحقين الحربيين بالإعداد والتجهيز وتنفيذ الدورة بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة وكل من (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية – الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية – المجلس القومى للمرأة).

بدأ الاحتفال بعرض التقرير الختامى للدورة أعقبه عرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة تضمن الأنشطة التى نفذت خلال الدورة والتى ساهمت فى تطوير وتنمية مهارات الدارسين فى مجال العمل الدبلوماسى والاستراتيجية والأمن القومى وأسلوب إدارة الأزمات الدولية وكذلك تنظيم العديد من لقاءات نقل الخبرة العملية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المزارات السياحية والمناطق العسكرية.

وفى نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات التخرج على الخريجين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمسؤولين من وزارة الخارجية المصرية وبعض من السفراء والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة المعتمدين بالقاهرة.