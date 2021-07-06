برئاسة عبد الرازق.. بدء أعمال جلسة الشيوخ لمناقشة قانون المالية الموحد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تواصل الجلسة العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع القانون.

كما يستكمل المجلس فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.

وشهدت الجلسة أمس، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ فى التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام أثناء رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.