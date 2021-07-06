صور.. جناح متميز للقوات المسلحة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52

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ويتضمن جناح القوات المسلحة، الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب لهذا العام مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية الدفاع الوطنى والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، ويضم عرضًا للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام الوثائقية التى أنتجتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.
كما حرصت القوات المسلحة، على أن يتضمن الجناح العديد من الإصدارات العسكرية المتخصصة والمعارف العامة والتاريخية، بالإضافة إلى الإصدارات المتعلقة بالعديد من العلوم الاجتماعية والبحثية المتنوعة.
ويضم المعرض إصدارات معهد نظم المعلومات وإصدارات جهاز العمل النفسى فى مختلف المجالات النفسية والتى تخدم القطاع المدنى، كما يتوافر بالجناح مكاتب متقدمة لكل من إدارة التجنيد والتعبئة ومعهد النظم ومعهد اللغات وإدارة الخدمات الطبية وإدارة النوادى والفنادق، بالإضافة إلى إحتواء الجناح على شاشة تفاعلية لتقديم وتسهيل الخدمات للقطاع المدنى.
ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والإطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وعددًا من الهدايا التذكارية والعينية.
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