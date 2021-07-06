بالصور والأسماء.. 15 مسجدا تفتتحهم وزارة الأوقاف الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 15 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1.526 مسجدًا، منها 1.406 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجدًا صيانة وترميمًا.





والمساجد هى "سيف النصر بالحاجر كفر الدوار، السناوى الحمرا بسيدى غازى بكفر الدوار، حسن قاسم بجعيف بإيتاى البارود، شاهين بالخلالية بالدلنجات، محمد سالم عبد الله بزاوية غزال بدمنهور، العزيزى بفرنوى بشبرا خيت، العصاره بجبارس بحرى بإيتاى البارود، النور بقرية على بن أبى طالب ببدر"، بمديرية أوقاف البحيرة، و"الفتح بديرب نجم، الشرايفة بديرب البلد"، بمديرية أوقاف الشرقية. إضافة إلى مساجد "النور بنى خالد الشرقية أولاد يحيى بدار السلام"، بمديرية أوقاف سوهاج"، "الشيخ رمضان يونس الهمامى بحاجر الجبل بنجع حمادى"، بمديرية أوقاف قنا، "التقوى بدراو"، بمديرية أوقاف أسوان، "أحمد عرابى بمنطقة محرم بك"، بمديرية أوقاف الإسكندرية، "يوسف سليمان بالمنزلة بطوخ" بمديرية أوقاف القليوبية.

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