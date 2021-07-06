برلمانية «المصرى الديمقراطى» تؤكد أهمية المصارحة بمناقشات الموازنة

وقال سامى: "أريد أن يتخذ اقتراحى شكل التوصية وإثباتها فى المضبطة العامة للمجلس، وأتقدم بتوصية تتعلق بإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات الواردة من وزارة المالية بشكل سنوى، وكذلك بيان مالى مجمع رفق مع الحساب الختامى يوضح الوضع الكلى للدورة بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة".
وطالب النائب بمزيد من الأوراق الإحصائية، التى توضح حجم الدين العام للدولة، والضمانات من المالية للهيئات خارج الموازنة، وإجمالى الموارد وأية بيانات فى اللائحة التنفيذية، تقرير أداء عن مدى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وأوضح النائب قائلا: "نريد بيان مالى مجمع يوضح إجمالى الوضع الكلى للدولة، الدين العام وإجمالى الموارد وجوانب أخرى"، مضيفا: "أن الموازنة العامة التى عرضت على مجلس النواب، لايوجد بها حجم الإنفاق على التعليم او الصحة بشكل كامل".
وواصل: "بحثت فى الموازنة، لم أجد رقم إجمالى للموارد التى يتم إنفاقها على التعليم، نريد مزيد من الشفافية، الخطة والموازنة فى النواب أكدت أنهم استوفوا النسب الدستورية، ولكننا نريد إضفاء مزيد من الشفافية ولو ببيان إحصائى يتم إرفاقه مع البيان المالى بشكل سنوي، بما يعرض الوضع الكلى للدولة".
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