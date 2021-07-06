وزير التعليم العالى يبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسى سيتى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا من جامعة نيوجيرسى سيتى الأمريكية برئاسة الدكتور سو هندرسون رئيسة الجامعة، والوفد المرافق لها، لبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسى سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والقائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك بمقر مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر فى مجال تطوير التعليم العالى، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصرى، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء بحث الوزير مع وفد جامعة نيوجيرسى سيتى الأمريكية، دراسة إمكانية إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضًا قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، فضلاً عن التسهيلات والمزايا التى يمنحها القانون للفرع لمزاولة نشاطه، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع، ومنح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة فى الجامعة الأم، وتطابق المناهج التى تدرس مع المناهج التى تدرس بهذه الجامعة.

ومن جانبها أكدت رئيسة جامعة نيوجيرسى سيتى حرص بلادها على دعم الحكومة المصرية فى شتى المجالات خصوصًا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تعد أول جامعة أمريكية تنشئ لها فرعاً خارج الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر.

حضر اللقاء من جامعة نيوجيرسى سيتى الدكتور تمارا كننجهام نائب رئيس الجامعة، بيتر ماى مستشار الجامعة، بالإضافة إلى الدكتور لارسون رئيس كلية أوشن الجامعية، وعدد من نواب رئيس جامعة أوشن وهم: الدكتور ايلين جارسيا، الدكتور مايسه أبو يوسف، الدكتور هويدا وهبه، الدكتور عادل يوسف العضو المنتدب بإحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات التعليمية الحديثة.