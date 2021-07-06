سفيرنا فى ليلونجوى يبحث الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى مالاوى

جدة - نرمين السيد - استضاف السفير حسن شوقى، سفير مصر فى ليلونجوى، وفدين من شركتين مصريتين ووزراء الطاقة والتجارة والبنية التحتية المالاويين، ونائبة وزير النقل والاشغال العامة المالاوية، ورئيس صندوق دعم الصادرات المالاوى.





وبحث السفير خلال الاجتماع سُبل تعزيز تواجد الشركات المصرية فى مالاوى والتسهيلات والامتيازات التى تقدمها الحكومة المالاوية لجذب الاستثمارات المصرية فى المجالات الحيوية لمالاوى كمشروعات الطرق والاسكان والطاقة والاتصالات.

وأكد السفير شوقى حرص مصر على الارتقاء بالتعاون بين البلديّن فى مجالات التجارة والاستثمار، كما رحب بالمقترح المالاوى بإنشاء مجلس للاقتصاد والأعمال المصرى المالاوى لتعظيم الاستفادة من العضوية المشتركة للبلدين فى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، كما قامت السفارة بتنظيم لقاءات لوفدى الشركتين المصريتين مع كبرى الشركات المالاوية فى مجالات الطاقة والانشاءات والاتصالات والاسكان والبنوك ومشروعات المياه.

من جانبه، رحب وزير الطاقة المالاوى بوفدى الشركتين، مؤكدًا تطلع الحكومة المالاوية الجديدة إلى بناء شراكة اقتصادية مع مصر، مشيدًا بالإنجازات الاقتصادية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية فى مصر فى الفترة الاخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونوه الوزير المالاوى إلى حاجة بلاده إلى جذب مزيدًا من الاستثمارات المصرية فى قطاعات الطاقة وانشاء خطوط لنقل المواد البترولية والزراعة ومشروعات المياه، فضلاً عن إنشاء خطوط سكك حديد، لمساعدة مالاوى فى التعافى من الركود الاقتصادى الناتج عن انتشار فيروس كورونا.