إنفوجراف.. خطوات شراء الأضحية السليمة

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز الشروط الواجب توافرها فى الأضحية، بحسب بيان لوزارة الزراعة. وحتى تتضمن سلامة الأضحية، يجب عليك أن تشتريها من جزار موثوق به، مع فحص شكلها الظاهرى، والتأكد من عدم وجود أى جروح بها، وأن تكون العين لامعة وليس بها أى إحمرار.

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