وزير التعليم العالى يبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسى سيتى الأمريكية بالعاصمة الإدارية...

استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء، وفدا من جامعة نيوجيرسى سيتى الأمريكية برئاسة د. سو هندرسون رئيسة الجامعة، والوفد المرافق لها؛ لبحث إنشاء فرع لجامعة نيوجيرسى سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والقائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، د. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك بمقر مجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء بحث الوزير مع وفد جامعة نيوجيرسى سيتى الأمريكية دراسة إمكانية إنشاء فرع للجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مستعرضاً قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، فضلاً عن التسهيلات والمزايا التى يمنحها القانون للفرع لمزاولة نشاطه، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع، ومنح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة فى الجامعة الأم، وتطابق المناهج التى تدرس مع المناهج التى تدرس بهذه الجامعة.

ومن جانبها أكدت رئيسة جامعة نيوجيرسى سيتى حرص بلادها على دعم الحكومة المصرية فى شتى المجالات وخاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها شريكاً إستراتيجياً ومحورياً على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تعد أول جامعة أمريكية تنشئ لها فرعاً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في مصر.

حضر اللقاء من جامعة نيوجيرسى سيتى د. تمارا كننجهام نائب رئيس الجامعة، والسيد/ بيتر ماى مستشار الجامعة، بالإضافة إلى د. لارسون رئيس كلية أوشن الجامعية، وعدد من نواب رئيس جامعة أوشن وهم: د. ايلين جارسيا، د. مايسه أبو يوسف، د. هويدا وهبه، ود. عادل يوسف العضو المنتدب بإحدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات التعليمية الحديثة.