/639158/فيلم-مش-أنا-يتصدر-الشباك-بـ-مليون-و79-ألف-جنيه

تصدر فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني، مؤشر البحث جوجل، خاصة بعدما تصدر شباك التذاكر لتحقيقه اعلى الإيرادات في صالات العرض السينمائية، حيث بلغت قيمتها مليون و79 ألف جنيه.

يعتبر فيلم “مش أنا” هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين المملكة ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية التي يرئسها تركي ال الشيخ.

تامر حسنى

يظهر تامر حسنى فى فيلم مش أنا بشكل جديد ومختلف من خلال شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث حيث يظهر فى شخصية مريض نفسى وهو لون لم يقدمه من قبل على الشاشة بالاضافة الى خفة الدم التى يتحلى بها تامر حسنى.

قصة فيلم مش انا

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ما يحدث له.

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من النجوم، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.