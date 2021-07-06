/639159/إطلاق-العرض-الخاص-لفيلم-البعض-لا-يذهب-للمأذون-مرتين-اليوم

يُطرح العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو في إحدى دور العرض السينمائية بالقاهرة، ومن المقرر أن يشهد على العرض الخاص للعمل نخبة من نجوم الفن والإعلاميين.

دوت الخليج يكشف موعد العرض الخاص لفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم عبد العزيز ودينا الشربيني.

موعد طرح البعض لا يذهب للمأذون مرتين بالسينمات

وتستقبل دور العرض السينمائية فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، غداً الأربعاء، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد أحمد حلاوة وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحفاوى.

ضيوف شرف فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويقدر عدد ضيوف الشرف بالفيلم 11 نجمًا وهم: "مصطفى قمر، شيماء سيف، شيكو، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، احمد فهمى، هيدى كرم، أوتاكا ، علاء زينهم، باسل الزورو ، المخرج معتز التونى".

قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية إعلامي يتزوج من دينا الشربيني وتنشب بينهما عديد من الخلافات والصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.