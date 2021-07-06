/639160/السفير-المصري-في-ليلونجوي-يبحث-مع-الشركات-المصرية-الاستفادة-من-الفرص-التجارية-والاستثمارية-المتاحة-في-مالاوي

استضاف السفير حسن شوقي، سفير مصر في ليلونجوي، وفدين من شركتين مصريتين ووزراء الطاقة والتجارة والبنية التحتية المالاويين، ونائبة وزير النقل والاشغال العامة المالاوية، ورئيس صندوق دعم الصادرات المالاوي، حيث تم بحث سُبل تعزيز تواجد الشركات المصرية في مالاوي والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة المالاوية لجذب الاستثمارات المصرية في المجالات الحيوية لمالاوي كمشروعات الطرق والاسكان والطاقة والاتصالات.

دوت الخليج

السفير المصرى فى مالاوى يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالتعاون فى مجالات التجارة والاستثمار

هذا، وأكد السفير شوقي حرص مصر على الارتقاء بالتعاون بين البلديّن في مجالات التجارة والاستثمار، كما رحب بالمقترح المالاوي بإنشاء مجلس للاقتصاد والأعمال المصرى المالاوي لتعظيم الاستفادة من العضوية المشتركة للبلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية:.

كما قامت السفارة بتنظيم لقاءات لوفدي الشركتين المصريتين مع كبرى الشركات المالاوية في مجالات الطاقة والانشاءات والاتصالات والاسكان والبنوك ومشروعات المياه.

ومن جانبه، رحب وزير الطاقة المالاوي بوفدي الشركتين، مؤكداً على تطلع الحكومة المالاوية الجديدة إلى بناء شراكة اقتصادية مع مصر، ومشيداً بالإنجازات الاقتصادية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر في الفترة الاخيرة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية. كما نوه الوزير المالاوي الى حاجة بلاده الى جذب مزيداً من الاستثمارات المصرية في قطاعات الطاقة وانشاء خطوط لنقل المواد البترولية والزراعة ومشروعات المياه، فضلاً عن انشاء خطوط سكك حديد، وذلك لمساعدة مالاوي في التعافي من الركود الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا.