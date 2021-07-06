/639161/تحديد-موعد-الاجتماع-الحاسم-لتقرر-مصير-رونالدو-مع-يوفنتوس-تفاصيل

أشارت تقارير صحفية إلى أن خورخي مينديزوكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، سيعقد اجتماعاً مع إدارة النادي خلال أيام من أجل مناقشة مستقبل موكله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأثيرت العديد من الإشاعات حول إمكانية رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس، وارتبط اسمه بالعودة لمانشستر يونايتد أو الانتقال لباريس سان جيرمان، ولكن السياسة التعاقدية للثنائي حتى الآن لا تشير إلى وجود رونالدو ضمن حساباتهم

ووفق لما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن إدارة نادي يوفنتوس مهتمة بمعرفة مستقبل رونالدو، ورغبته في البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق؛ قبل البدء في سوق الانتقالات الصيفية

وترى الصحيفة أن الاجتماع المقبل بين مينديز وإدارة يوفنتوس والذي سيعقد خلال أيام، سيخرجون من خلاله باتفاق نهائي.

يذكر أن أن كريستيانو رونالدو خرج من بطولة "يورو 2020"، عقب هزيمة منتخب البرتغال أمام منتخب بلجيكا بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأمم الأوربية، حيث استطاع بلجيكا التغلب على منتخب البرتغال في دور ثمن النهائي من البطولة، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، وتأهل إلى الدور ربع النهائية أمام منتخب إيطاليا.

انتهى مشوار البرتغال في يورو ٢٠٢٠ بالخسارة أمام بلجيكا في دور الثمن نهائي بنتيجة هدف دون رد وتوديعها البطولة بعد أن كانت البطل في ٢٠١٦ على حساب فرنسا.

الجدير بالذكر أن رونالدو لديه اهتمام من أكثر من فريق على رأسهم باريس سان جيرمان وناديه الأسبق مانشستر يونايتد، في محاولة الظفر بخدمات رونالدو في الفترة القادمة.

كريستيانو رونالدو

نجح كريستيانو رونالدو في معادلة رقم الإيراني علي دائي التاريخي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات حول العالم برصيد 109 أهداف، سجلها في الفترة ما بين 1993 / 2006، بعد هدفيه مع منتخب البرتغال في شباك المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

أرقام رونالدو في اليورو

شارك كريستيانو رونالدو في أول نسخة له مع منتخب بلاده، في النسخة الثانية عشر 2004، منذ إنطلاق البطولة في 1960، ليشارك في البطولة حتى الآن في خمس نسخ ويتفوق على الإسباني إيكر كاسيس حارس المرمى الذي شارك في البطولة في أربع نسخ، وسجل رونالدو في 13 هدف حتى الآن، ليتصدر الهداف التاريخي للبطولة، ظهر في التشكيل المثالي في البطولة في 2004 / 2012 / 2016، وحصد النسخة الماضية من البطولة في النهائي علي حساب فرنسا بهدف نظيف، ليدخل منتخبه في التاريخ بتحقيقة لأول مرة البطولة.