/639162/بحبل-الغسيل--انتحار-شاب-داخل-غرفته-في-الغربية--السبب-صادم

شهدت منطقة السكة الوسطى بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حالة من الصدمة انتابت سكان المنطقة؛ نتيجة انتحار شاب، شنقًا داخل غرفة نومه بواسط «حبل»؛ لمروره بأزمة نفسية.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل انتحار شاب داخل غرفته في الغربية بسبب مروره بأزمة نفسية

تفاصيل الانتحار

تعود تفاصيل واقعة الانتحار عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد هشام نوارة مأمور قسم ثالث المحلة بورد بلاغ يفيد بالعثور على جثة «م.و»، شاب في أوائل العقد الثالث، مقيم بمنطقة السكة الوسطي بدائرة القسم، جثة هامدة، داخل غرفة منزله، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق حول رقبته.

حقيقةدوافع الانتحار

وعلى الفور انتقلت رجال وحدة المباحث الجنائية بدائرة قسم ثالث المحلة برئاسة الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم شرطة ثالث، لموقع الحادث للتحقيقات في الواقعة وملابساتها، وكشف حقيقة الدوافع التي أودت بالشاب لهذا المصير المأساوى.

مقابر العائلة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة وانتداب الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة قبل تسليم جثمانه إلى ذويه؛ لدفنه بمقابر عائلته خلال الساعات المقبلة.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وملابسات وظروفها الواقعة، وتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة؛ للتحقيق، التي قررت بتشريح الجثة ودفنها.

وفى سياق أخر كانت الساعة تشير 2 ونصف فجراً، تعلو مكبرات الصوت في المساجد بالأدعية الدينية، حالة من الهدوء كانت تسود قرية "الرودة" في الدقهلية، إلا أن استغاثة «بلا صوت» من منزل ربة منزل من أصحاب "الصم والبكم"، شقت حالة الصمت، تهرول في شوارع المنطقة وفي يدها ملابس رجل وهي تلوح بيدها نحو "الشيخ حسن"، الذي يحاول التخفي من أنظار الأهالي في القرية حتى لا يراه أحدا وهو بدون ملابس لتأتي صرخات الأهالي "الشيخ حسن اغتصب جارته «ثناء»، وماشي عريان في البلد".

ووقف « الشيخ حسن » صاحب الـ40 عامًا، داخل نيابة المنزلة، مستقيم القامة، يده خلف ظهره، مطأطئ الرأس، نظراته لا تعلو عن قدميه، ودموعه لا تنتهي ، حائرا يرتجف من التهمة الموجهة له قائلا: "أنا ما أعرفش هي والله هي اللي راودتني وطلبت ممارسة الجنس معيا. كله كان برضاها".

"كان عليها 2000 جنيه، واتصلت بها قالت تعالى"، هكذا جاءت أقوال "الشيخ حسن" أمام نيابة المنزل، قبل أن يكمل حديثه أمام النيابة العامة "طالبتني بفلوس مقابل المعاشرة، ولما رفضت اتخانقت معايا وقامت بالصراخ فجريت عريان في الشارع".