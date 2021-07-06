مي كساب تُحرج أحد متابعيها بسبب تطاولها على زوجها

/639164/مي-كساب-تحرج-أحد-متابعيها-بسبب-تطاولها-على-زوجها

تعرضت مي كساب لحملة هجوم شنيعة بسبب صورة نشرتها لزوجها مطرب المهرجانات أوكا ظهر بها بشكل لافت للنظر، إذ كانت تروج من خلالها لألبومه الجديد الذي سيُصدر خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يكشف تعرض الفنانة مي كساب للهجوم بسبب صورة نشرتها لزوجها أوكا

ظهر أوكا خلال البوستر الترويجي لألبومه الجديد الذي أعادت مي كساب نشره عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشعر باللون الروز الأمر الذي جعله عرضه للسخرية والانتقاد، وعلقت مي كساب على الصورة، قائلة: "ألبوم محمد صلاح قريبًا.. الجنرال أوكل ربنا يديك من كرمه وفضله ياحبيبي..الجنرال كتالوج بيمشوا عليه".

متابعة تهاجم مي كساب والأخيرة ترد

علقت إحدى متابعين مي كساب على منشورها منتقدة مظهر زوجها أوكا قائلة: "أنا بحبك جدا ومقدرة إنك بتقفي جنب جوزك بس انتي راضية عن الصورة"، لتحرجها كساب قائلة: "أه جدا شكله حلو واستايل، وبعدين كل واحد حر يختار لنفسه الشكل اللي يعجبه انتي ترضي حد يتدخل في طريقة لبسك أولفت طرحتك أو شعركأنا أول ما عرفته مدخلتش في ده خالص عشان ده حريته الشخصية".

مي كساب تكشف سبب تسمية ألبوم أوكا ب «محمد صلاح»

وكانت قد كشفت مي كساب عن سر الاسم الذى أطلقه زوجها أوكا على الألبوم بعنوان «محمد صلاح» ، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اذ كتبت: "بصراحة شديدة جدًا جدًا ومش عشان جوزى أنا بقول الحق، أوكا شاطر مخلص حقيقى موهوب مختلف، هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا فى كل حاجة، بإذن الله تتبسطوا قريبًا جدا ألبوم محمد صلاح 2021".

وتابعت: "ملحوظة اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنيه دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا".

أوكا يطرح أخر أعماله بعنوان «اتدلع»

وكان قد طرح أوكا أغنية بعنوان «اتدلع 1991» والتي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاح من حيث المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينو، وتدور فكرة الاغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف زوجته المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

مي كساب في مسلسل «فارس بلا جواز»

فيما شاركت مي كساب في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «فارس بلا جواز»، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.