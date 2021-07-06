«اللعبي» يتسلم «تيشيرت» التوقع الصحيح لمباراة الأهلي والترجي من دوت الخليج

/639166/اللعبي-يتسلم-تيشيرت-التوقع-الصحيح--لمباراة-الأهلي-والترجي-من-تحيا-مصر

تسلم محمد محمود اللعبي أحد الجماهير الفائزين في مسابقة «توقع وأكسب » من موقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان هدية خاصة وذلك عن توقعه الصحيح لمواجهة الأهلي و الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووقع الإختيار على محمد محمود بعد إجراء قرعة إلكترونية شهدت المفاضلة بين عدد من أصحاب النتيجة الصحيحة وهي فوز النادي الأهلي على الترجي التونسي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال اللعبي لـ دوت الخليج : " بشكركم على هذة الهدية الغالية من موقع كبير في تاريخ مصر والعالم العربي" .

اللاعبي يتسلم هدية التوقع الصحيح لمباراة الأهلي والترجي

وتابع : " توقعت النتيجة بشكل صحيح لأنني أعرف الأهلي جيدا وكنت أشك أن الترجي لن يستطيع تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير في ظل الأداء المتواضع للنادي الترجي".

مشجع الأهلي يشكر دوت الخليج

وواصل: " توقعت فيما سبق مع موقع دوت الخليج لكنني لم أربح ، لكن في هذة الأمر وقع عليا الإختيار طبقا للقرعة وأنا سعيد بتلك الهدية".

يأتي هذا في إطار المسابقة التي أطلقه الموقع «توقع و أكسب» وذلك لتوقع أغلب المباريات والمواجهات المهمة ، مع ربح تيشرت النادي المفضل والعديد من الهدايا الخاصة.

قناة الأهلي تكشف مفاجأة عن مباراة الزمالك وغزل المحلة

على جانب أخر كشفت قناة النادي الأهلي عن السبب الحقيقي وراء تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز ، والتي كان من المقرر إنطلاقها في التاسعة مساء اليوم.

وقال أمير هشام عبر قناة النادي الأهلي : "ماتش غزل المحلة اتأجل بناء على رغبة كارتيرون، صحيح هو التأجيل لمصلحتنا، بس عشان محدش يقول "مؤامرة"، التأجيل جاء بقرار من الزمالك نفسه".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد أن تأجيل المباراة بين الفريقين جاء بسبب إجراء بعض التغييرات في ملعب القاهرة الدولي والذي كان من المقرر ان يستضيف مباراة الزمالك وغزل المحلة.

وأكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على احترام قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي كان من المقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.