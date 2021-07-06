/639167/تعرف-على-موعد-طرح-أغنية-مون-شيري-لسميرة-سعيد
تستعد الديفا سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة بعنوان «مون شيري» ضمن ألبومها الجديد يوم 13 من شهر يوليو الجاري، وتعد هذه الأغنية الأولى من الألبوم حيث يبلغ عددهم 3 أغاني.
دوت الخليج يكشف تفاصيل أغنية «مون شيري» الجديدة لسميرة سعيد.
أغنية مون شيري لسميرة سعيد
تحمل أغنية «مون شيري» طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، وإنتاج محمد رشيدي، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.
وتعاونت سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين وهم: بلال سرور و محمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي و شادي نور، ومن الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.
سميرة سعيد تحقق نجاحًا ساحقًا بأغنية الساعة اتنين بالليل
وجدير بالذكر أن أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي طرحتها سعيد مؤخرًا تمكنت من تحقيق نحو 2 ونصف مليون مشاهدة، بعد أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».
وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على موعد طرح أغنية «مون شيري» لسميرة سعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.