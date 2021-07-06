/639167/تعرف-على-موعد-طرح-أغنية-مون-شيري-لسميرة-سعيد

تستعد الديفا سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة بعنوان «مون شيري» ضمن ألبومها الجديد يوم 13 من شهر يوليو الجاري، وتعد هذه الأغنية الأولى من الألبوم حيث يبلغ عددهم 3 أغاني.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أغنية «مون شيري» الجديدة لسميرة سعيد.

أغنية مون شيري لسميرة سعيد

تحمل أغنية «مون شيري» طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، وإنتاج محمد رشيدي، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.

وتعاونت سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين وهم: بلال سرور و محمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي و شادي نور، ومن الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.

سميرة سعيد تحقق نجاحًا ساحقًا بأغنية الساعة اتنين بالليل

وجدير بالذكر أن أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي طرحتها سعيد مؤخرًا تمكنت من تحقيق نحو 2 ونصف مليون مشاهدة، بعد أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.