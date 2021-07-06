أمل سلامة لتحيا مصر: دير ماري مينا مناسب للسياحة العلاجية وتحركت رقابيا بشأنه «فيديو»

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قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن دير مارمينا ضمن 20 دير عالمي مسجل باليونسكو ضمن خارطة السياحة العالمية، مؤكدة أنه يعد من مصادر الدخل القومي، كما انه مسار للعائلة المقدسة والحج الثاني للقداس.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة أمل سلامة بشأن دير مارمينا بالاسكندرية

دير مارمينا

وأشارت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، إلى أن دير مارمينا يعد مقصد هام للسياحة العلاجية، لافتة إلى استخدام المياه والتربه الموجوده به فى السياحة العلاجية، مشيرة إلى تقدمها باقتراح برغبة بشأن الاهتمام بالسياحة العلاجية، موضحا ضرورة تجفيف الآبار للنهوض بالمكان سياحيا .

منطقة أبو مينا الاثرية

هذا وتفقد الوفد البرلمانى للجنة الثقافة والاعلام، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين امس الاثنين ،منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب، بشأن تعرضها للأخطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والوقوف على تنفيذ توصيات لجنة الاعلام في الفصل التشريعي السابق، والوقوف علي معدلات تنفيذ المشروع وتطوير المنطقة باعتبارها مزار عالمى.

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس دير مارمينا و الراهب القمص ابونا تداوس افامينا راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط والراهب القمص بوليكاربوس افامينا والراهب القمص شاربوين افامينا والنائب الدكتور وجيه سنبل مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا والدكتورة النائبه ندى ثابت عضو مجلس النواب وقيادات وزارة الآثار والسياحة.