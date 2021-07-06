لقاء الخميسي تخطف الأنظار بفستان أبيض ..صور

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طلت علينا الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير «انستجرام»، حيث ظهرت بفستان أبيض في أورنج وتسريحة شعر بسيطة، ونالت الصور الكثير من التعليقات الإيجابية.

لقاء الخميسي تستعد لـ”إجازة مفتوحة”

تستعد الفنانة لقاء الخميسي، لإستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يضم المسلسل نخبة مميزة من النجوم على رأسهم شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

الجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "ضد الكسر"، ونال المسلسل أعجاب الجميع، وحصد المسلسل الكثير من التكريمات.

ويدور المسلسل حول "سلمى" نجمة مواقع التواصل الاجتماعي التي تتعرض لحادث يدخلها في غيبوبة لعدة أيام، وأثناء التحقيق تكتشف الشرطة العديد من العلاقات والخيانات المحيطة بسلمى، والتي تعلمها بدورها عندما تفيق من الغيبوبة، وتتعامل مع توابع هذه الاكتشافات.

فريق عمل "ضد الكسر"

مسلسل "ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب، ومسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هانى سلامة ودرة ونجلاء بدر ومحمد ثروت ومن اخراج ماندو العدل .