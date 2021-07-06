/639172/رئيس-الشيوخ-نودع-فترة-من-النشاط-البرلماني-الدؤوب
قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما وطاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي.
جهد دون كلل
وتابع خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج مخاطبا النواب: بذلتم جهدا دون كلل أو ملل لقوانين شكلت حزمة تشريعات أساسية مهمة ومنظومة لمجالات عديدة، وأنه قد كانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج التشريعات معبرة عن معطيات الواقع واستطرد عبدالرازق: أكدتم عمليا أن المجلس له دور مهم، نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، حيث تولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على القوانين وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة.
تقدير النواب
وتابع: يطيب لي أن أتقدم بالتقدير لمجلس النواب رئيسا وأعضاءا وأمانة عامة، ونثمن التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي في ظلا إطار دستوري. كما ثمن رئيس مجلس الشيوخ، دور الإعلام ووصفه بالمحوري في نقل الأحداث بمهنية وصدق، ومختتما بتوجيه الشكر لشرطة مجلسي النواب والشيوخ على جهودهم الفترة الماضية.
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