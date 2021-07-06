تأكيدا لـ دوت الخليج ...رفع دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

/639174/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-رفع-دور-الانعقاد-الأول-لمجلس-الشيوخ

قرر مجلش الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رفع أعمال جلسات دور الانعقاد الأول والذي انطلقت أعماله فى أكتبر 2020، علي أن يعاود الانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر 2021، وذلك كما نشر موقع دوت الخليج بأنه سيتم رفع أعمال دور الانعقاد الأول عقب الانتهاء من قانون المالية العامة الموحد

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس اليوم علي قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.

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وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون في سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، مشيرة إلي اتفاقه مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.