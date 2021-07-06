رفع نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة لـ 25%

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة، قرارا بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يسمح برفع نسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل.





وقال عمران - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن التزام الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بنسبة تمثيل السيدات بمجالس إداراتها بلغت حوالى 85 %، حيث قامت 581 شركة تعمل فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعيين سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها بالإضافة إلى حوالى 200 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من إجمالى 237 شركة التزاماً بقرارات الهيئة الصادرة فى هذا الشأن.

وأشاد رئيس الهيئة بالمشاركة الفعالة للجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) والتى وصلت عدد القرى المستفيدة منها إلى (1.371) قرية بالمرحلة الثانية فى الربع الأول من العام 2021، حيث بلغ عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بها نحو 193 ألف مستفيد من بينهم 111 ألف امرأة من إجمالى عدد المستفيدين وبنسبة تصل إلى 58%.

كما بلغ إجمالى أرصدة التمويل الموجهة فى قرى المبادرة نحو 2.7 مليار جنيه استحوذت المرأة على 1.3 مليار جنيه منها وبنسبة تزيد على 48%.

كما أتاح نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فرص عمل فى تلك القرى بلغت 262 ألف فرصة للذكور والإناث حازت فيها المرأة على نسبة 55% بواقع 145 ألف فرصة عمل.

وأوضح عمران أنه فى إطار مبادرة الهيئة فى تيسير وصول المرأة إلى التمويل من خلال تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الذى قررته الهيئة فقد استفادت من التخفيض 4 شركات تعمل فى مجال تمويل متناهى الصغر من أصل 13 شركة وصلت أعلى نسبة فيهم إلى 25% من أصل المبلغ، وذلك للشركات التى بلغت نسبة الإناث من إجمالى محفظة تمويلها 48%، كما وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستفيدة من تخفيض الرسوم 16 جمعية ومؤسسة من أصل 950 جمعية ومؤسسة ووصلت أعلى نسبة خصم لهم إلى 55% وذلك للجمعيات التى بلغت نسبة الإناث من إجمالى محفظة تمويلها 100% من المحفظة.

يذكر أنه نتيجة لجهود الهيئة المستمرة فى تنفيذ برامج توعية المواطنين والتعريف بتطبيق "تمكين المرأة" خلال 18 شهراً من صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالى غير المصرفى والتى منحت المرأة -لأول مرة- فرصة القيادة والمشاركة فى صنع القرار الإدارى، فقد بلغ عدد المتقدمات للتسجيل فى قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة الذى أطلقته الهيئة لإتاحة بيانات السيدات الأكثر تأهيلاُ لمناصب قيادية على مستوى مختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية إلى 377 سيدة ، وذلك للتيسير على الشركات فى الوصول للعناصر والكوادر النسائية القادرة على شغل مقعد بمجلس إدارة الشركة.