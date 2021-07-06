رئيس الشيوخ يعلن انتهاء دور الانعقاد العادى الأول

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى كلمه له: "نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعى الدءوب، عملنا خلالها فى ظل ظروف‏ دقيقة، عانى وما زال يُعانى منها العالم أجمع فى‏ مواجهة جائحة كورونا، فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا، وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة فى طريق البناء الديمقراطى، مُستحضرين فى ذلك مستجدات الواقع الدستورى وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم".

وأكد رئيس المجلس، أن النواب بذلوا دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتى شكلت فى مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

وتابع: "لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية، نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها، وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة، وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية، لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور فهنيئًا لكم ثمار عملكم".

وتوجه بالتحية والتقدير لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، مثمنًا دومًا التعاون البناء بين غرفتى البرلمان، من أجل دعم مسيرة العمل التشريعى، فى ظل إطار دستورى حصين.

كما ثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "بذل بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة، وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهدًا بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك أمام الجلسات العامة."

واستطرد قائلا: "إن ما أنجزه المجلس من عمل فى ظل ما أتيح له من وقت لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار محمود عتمان – الأمين العام للمجلس".

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحورى فى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق.

واختتم قائلا: "لا يفوتنى أن أتقدم بالشكر باسمى وباسمكم للضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسى النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم، ونسأل المولى عز وجل دائمًا وأبدًا التوفيق والسداد".