رئيس الوزراء يهنئ محافظ القاهرة بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البرقية: "يسرنى أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة القاهرة أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة". وتابع: "وأننى إذ أنتهز هذه المناسبة، أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".

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