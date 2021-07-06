سفيرة مصر فى كوتونو تلتقى وزير الصحة البنينى

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة أمل عفيفى سفيرة مصر فى كوتونو، بنيامين هولنكباتن وزير الصحة البنينى، فى إطار جهود فتح أسواق جديدة لقطاع صناعة الدواء، إذ تباحثا دخول الدواء المصرى إلى السوق البنينى، موضحة أن هذا المجال يمكن أن يكون أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين.





وتناولت السفيرة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدورات التى تنظمها فى مجال الطب والصيدلة للأطباء والممرضين فى بنين والقارة الإفريقية. وعبر وزير الصحة البنينى عن تقدير بلاده الشديد لهذه الدورات التدريبية وما تمثله من فرصة ممتازة للأطباء والأطقم الطبية فى بنين للتعلم والتطور واكتساب الخبرات.

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