محافظ المنيا: فتح باب التراخيص لاستبدال سيارات الربع نقل بأخرى فان

جدة - نرمين السيد - قرر أسامة القاضى، محافظ المنيا، فتح التراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قرى مركز المنيا، وفقاً لحكم المادة (28) من قانون المرور، المشار إليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم فى نقل الركاب من قرى مركز المنيا الى مدينة المنيا، والعودة، على أن يتم الاستبدال بسيارة 7 راكب (فان)، تعمل بالغاز الطبيعى، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك، استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.





وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه سيتم البدء فى تطبيق التجربة بإجمالى (80) سيارة فان، بنطاق مركز المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط، بمركز المنيا تباعاً وعلى مراحل، على النحو التالى:

"البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع (20) سيارة، والوحدة المحلية لقرية بنى أحمد، بواقع (30) سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع (20) سيارة، ثم باقى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التى يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة الى الترخيص لـ (10) سيارات، سبعة راكب (فان)، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعى بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكنى تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء فى إجراءات الترخيص، منها، أن يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأن يكون الاستبدال المشار إليه للسيارات الربع نقل التى يثبت من خلال إدارتى المواقف، والمرور بالمحافظة، انها تستخدم فى نقل الركاب، كما سيتم زيادة أعداد السيارات فى حال الاحتياج بكل قرية.

وتضمن قرار المحافظ أنه يشترط أن تكون السيارة المزمع ترخيصها كأجرة موديل 2021، وتعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الالتزام بخطوط السير للسيارات التى سترخص كأجرة والالتزام بتعريفة الركوب والالتزام بعدد الركاب المحدد بترخيص السيارة، على أن تتولى الوحدات المحلية القروية، تدبير أماكن لاستغلالها كمواقف لسيارات الأجرة التى سيتم ترخيصها بنطاق كل قرية.

كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا، بإعداد دراسة تتضمن تقييم تلك التجربة، وبيان مدى ملائمة تعميمها على باقى الوحدات القروية بنطاق المحافظة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار.