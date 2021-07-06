محافظ المنيا: فتح باب التراخيص لاستبدال سيارات الربع نقل بأخرى فان

وقال المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه سيتم البدء فى تطبيق التجربة بإجمالى (80) سيارة فان، بنطاق مركز المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط، بمركز المنيا تباعاً وعلى مراحل، على النحو التالى:
"البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع (20) سيارة، والوحدة المحلية لقرية بنى أحمد، بواقع (30) سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع (20) سيارة، ثم باقى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التى يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة الى الترخيص لـ (10) سيارات، سبعة راكب (فان)، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعى بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكنى تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.
وأوضح المحافظ، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء فى إجراءات الترخيص، منها، أن يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأن يكون الاستبدال المشار إليه للسيارات الربع نقل التى يثبت من خلال إدارتى المواقف، والمرور بالمحافظة، انها تستخدم فى نقل الركاب، كما سيتم زيادة أعداد السيارات فى حال الاحتياج بكل قرية.
وتضمن قرار المحافظ أنه يشترط أن تكون السيارة المزمع ترخيصها كأجرة موديل 2021، وتعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى الالتزام بخطوط السير للسيارات التى سترخص كأجرة والالتزام بتعريفة الركوب والالتزام بعدد الركاب المحدد بترخيص السيارة، على أن تتولى الوحدات المحلية القروية، تدبير أماكن لاستغلالها كمواقف لسيارات الأجرة التى سيتم ترخيصها بنطاق كل قرية.
كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا، بإعداد دراسة تتضمن تقييم تلك التجربة، وبيان مدى ملائمة تعميمها على باقى الوحدات القروية بنطاق المحافظة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار.
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