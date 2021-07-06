الطائفة الإنجيلية تؤكد دعمها للقيادة السياسية لحماية الحقوق المائية لمصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الطائفة الإنجيلية، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، دعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية، وتأييدها للدور الوطنى المخلص للدولة المصرية ما بعد 30 يونيو، دولة القدرة والقرار، والثقة فى قراراتها، والتى من شأنها حماية الحقوق والموارد المائية، والدفاع عن الأمن القومى، فى ظل ما تشهد مصر من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية وحقوق مواطنيها التاريخية بشكل مباشر.





وأرسل رئيس الطائفة، بيانا إلى مجلس الكنائس العالمى، ومجلس كنائس كل أمريكا، ورابطة الكنائس الإنجيلية فى العالم ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وقادة كبريات الكنائس الأمريكية والأوروبية، ومنظمات المجتمع المدنى، لدعم مصر فى موقفها التاريخى والعادل لمواردها المائية. ودعت رئاسة الطائفة، جميع الكنائس الإنجيلية فى مصر والعالم، للصلاة من أجل أن يحفظ الله مصر فى مواجهة كل من يهدد حقوق ومقومات الدولة المصرية الأصيلة.

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