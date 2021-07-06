جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تشمل زيارة رئيس الوزراء، قرية بمبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ومشروعات مدينة أسوان الجديدة، وبعض المشروعات الخدمية. وتابع رئيس مجلس الوزراء، قبل توجهه إلى أسوان، أعمال مشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدى الكرنك والأقصر، استعدادا لاحتفالية الافتتاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يصل إلى أسوان لمتابعة عدد من المشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.