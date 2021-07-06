السفيرة المصرية في كوتونو تلتقي وزير الصحة البنيني

التقت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة مصر في كوتونو، "بنيامين هولنكباتن" وزير الصحة البنيني، وذلك في إطار جهود فتح أسواق جديدة لقطاع صناعة الدواء المصري، حيث تم التباحث بشأن دخول الدواء المصري إلى السوق البنيني، وقد أوضحت السفيرة أن هذا المجال يمكن أن يكون أحد أبرز مجالات التعاون بين البلدين.

كما تناولت السفيرة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدورات التي تنظمها في مجال الطب والصيدلة للأطباء والممرضين في بنين والقارة الأفريقية، حيث عبر وزير الصحة البنيني عن تقدير بلاده الشديد لهذه الدورات التدريبية وما تمثله من فرصة ممتازة للأطباء والأطقم الطبية في بنين للتعلم والتطور واكتساب الخبرات.