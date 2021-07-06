رئيس الوزراء يهنئ القاهرة بمناسبة العيد القومي

بعث السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة الى السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره بمناسبة حلول العيد القومي لمحافظة القاهرة، هذا نصها: " يسرني ان ابعث اليكم وإلى ابناء محافظة القاهرة اخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة وانني اذ انتهز هذه المناسبة، ارجو لكم ولابناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية "

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