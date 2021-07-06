رئيس مجلس الشيوخ يعلن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - رئيس مجلس الشيوخ انتهاء دور الانعقاد العاد الأول، مؤكدا علي أنه "مع ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ فإننا نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعي الدءوب" .. عملنا خلالها في ظل ظروف‏ دقيقة .. عانى وما زال يُعاني منها العالم أجمع .. فى‏ مواجهة جائحة كورونا .. فكانت اليمين الدستورية التي أديناها ضميرًا يُحركنا .. وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا.... وحماية الله ولطفه رحمة بنا ... فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي .... مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته.... وآمال المواطنين وطموحاتهم.

جاء ذلك فى كلمته بمناسبة دور الانعقاد الأول موجها حديثه للأعضاء:" لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين... والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة ، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع".

وتابع حديثه:"لقد أكدتم عمليًاأن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية....نابع من الاختصاصات الموكلة إليه.... إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها....وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة....وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية. لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور .... فهنيئًا لكم ثمار عملكم.

وواصل حديثه:"يطيب لي أن اتقدم بالتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة.... ونثمن دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان ... من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي... فى ظل إطار دستوري حصين. كما نثمن التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.... فقدبذل سيادته بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة جهودًا صادقة....وبالأخص المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية... فكان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة.... فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس.... وكذلك أمام الجلسات العامة.

وقال:" إن ما أنجزه مجلسكم الموقر من عمل فىظل ما أتيح له من وقت.... لا يكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص من قبل الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها السيد المستشارمحمود عتمان – الأمين العام للمجلس. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأجهزة الإعلام على دورها المحوريفى نقل فعاليات الممارسة البرلمانية داخل المجلس بمهنية وصدق. ولا يفوتنى أن أتقدم بالشكر باسمى وباسمكم للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ لإخلاصهم وتفانيهم فى أداء واجبهم.