وزيرة الهجرة تلتقي ”مريم طاحون” أصغر مغنية أوبرا مصرية في النمسا

السفيرة نبيلة مكرم: نجاح "مريم" يضيف لقوى مصر الناعمة بالخارج.. وهي نموذج مثالي للترويج لمبادرة "اتكلم عربي" بالخارج

مريم طاحون تعلن مشاركتها في "اتكلم عربي" وتؤكد: فخورة بمصريتي لذلك حرصت على التحدث بلغة وطني رغم نشأتي بالخارج

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالموهبة المصرية الشابة في النمسا "مريم طاحون"، أصغر مغنية أوبرا في فيينا، وذلك للاحتفاء بنجاحها وبحث مشاركتها في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والترويج لها.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالفتاة المصرية ووالدها السيد/ إسلام طاحون الذي رافقها، وأعربت سيادتها عن فخرها واعتزازها بما استطاعت "مريم" تحقيقه من إنجاز كبير وعالمي في هذا النوع من الفنون بدعم من أسرتها، مؤكدة أن نجاحها في هذه السن الصغيرة – 16 عاما – يجعل منها مثالا يحتذى به ويضيف رصيدا جديدا للتفوق المصري في المجال الفني ولقوى مصر الناعمة التي ترسخ مكانتها العالمية وترفع اسمها عاليا عبر أبنائها بالخارج.