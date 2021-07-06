/639179/علاء-فؤاد-أعضاء-الشيوخ-بذلوا-عظيم-الجهد-وثمين-الوقت-لصالح-الوطن

قال وزير شؤون المجالس التيابية المستشار علاء فؤاد: أتيحت لي فرصة عظيمة التواصل مع أعضاء الشيوخ والتواجد معهم، قائلا: أتيحت لي الفرصة ن أشهد جهودكم المقدرة وماقدمتوه من عظيم الجهد، وبذلتموه من ثمين الوقت، ليقوم المجلس بالدور الذي كفله الدستور استجابة للإرادة الشعبية، والتي أفصحت عن الإيمان بقدرة شيوخ هذه الأمة على المشاركة في رسم السياسات والإسهام الإيجابي في المقدرات الوطنية.

المنصة العادلة

واستطرد: لطالما سعدنا بالحديث إلى منصتكم العادلة، التي تشرفت بوجودكم عليها كشيخ من شيوخ القضاة، وعلم من أعلام الدستور والقانون، حيث أدرتم جلسات المجلس بحكمة بالغة، وسعدنا بمداخلات النواب التي استهدفت ترقية أحوال الوطن، وأشيد بأداء الوكيلين، حيث كانا خير عونا لنا جميعا وقدروة لما يجب أن يكون عليه نائب الشعب .

أداء مشرف

وواصل: أثمن الدور المتميز لرؤساء الهيئات البرلمانية، اللذي أسهموا في خروج صورة المجلس هذا الشكل المتميز، أشيد بأداء المستشار محمود عتمان الأمين العام والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام وجهودهم لانتظام عمل المجلس الموقر، واختتم الوزير: أهنئ النواب على انصرام أول أدوار انعقادكم ونتطلع للعمل معكم في دور الانعقاد القادم.

رئيس الشيوخ

وكان قبلها قد قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما وطاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي.

وتابع خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج مخاطبا النواب: بذلتم جهدا دون كلل أو ملل لقوانين شكلت حزمة تشريعات أساسية مهمة ومنظومة لمجالات عديدة، وأنه قد كانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج التشريعات معبرة عن معطيات الواقع واستطرد عبدالرازق: أكدتم عمليا أن المجلس له دور مهم، نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، حيث تولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على القوانين وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة.