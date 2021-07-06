نشوي الديب لـ دوت الخليج: أتقدم بطلب إحاطة لتحويل الري بمنطقة أبو مينا الآثرية لطريقة التنقيط «صور وفيديو»

/639181/نشوي-الديب-لـ-تحيا-مصر-أتقدم-بطلب-إحاطة-لتحويل-الري-بمنطقة-أبو-مينا-الآثرية-لطريقة-التنقيط-صور-وفيديو

أكدت النائبة نشوى الديب ، عضو مجلس النواب، ان بالرغم من أهمية دير مارمينا الآثري، السياحية والتاريخية، مشيرة إلى أنه مازال يعاني من الاهمال بالرغم من زيارة اللجنة له فى الفصل التشريعي الاول ،واصدار توصياتها بشأن معاناته من وجود مياه جوفية شديدة الملوحة على مساحة 100 فدان ، لافتة إلى أن الدير لم تتم به اي مظاهر للتطوير أوالنهضة منذ سنوات طويلة.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة نشوى الديب خلال زيارة دير ابو مينا الاثرية

منطقة ابو مينا الاثرية

وأشارت النائبة نشوى الديب ، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب ، أن الإهمال الذي يعاني منه الآثر سيكون سبب فى سقوطه فى اي لحظة، موضحة ان اللجنة اصدرت توصياتها للدولة واليونسكو بسرعة التدخل لانقاذ الآثر، ووضعة بالدائرة الحمراء.

المياه الجوفية بمنطقة ابو مينا الاثرية

وتابعت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن الدولة استجابت للتوصيات وتم شفط المياه الجوفية من المنطقة المحيطة بدير مارمينا الاثري وتجفيفها، لافتة الي أن مساحة الارض المزروعة فى المنطقة المحيطة بالدير، والتي تروي بالغمر ،مؤكدة تسببها فى وجود مياه جوفية فى المنطقة الاثرية بسبب انحدارا التربة.

طلب احاطة

وأوضحت النائبة نشوى الديب أنها ستتقدم بطلب احاطة لوزير الزراعة السيد القصير ، لتحويل المنطقة المحيطة بدير ابو مينا الي الري بالتنقيط حفاظا على هذا الاثر المهم ،لافتة الي دور القوات المسلحة فى فى تجفيف المنطقة الاثرية من خلال شفط المياه وعمل الابار فى المنطقة الاثرية مشددة على ضرورة وضع خطة لتطوير هذا المجال ودعمه لتحويلة لمزار سياحي عالمي وخاصة الاهتمام بالسياحة الداخلية.