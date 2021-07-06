/639182/هشم-رأسها-بسيخ-حديد-أب-يقتل-ابنته-لإرضاء-زوجته-في-قنا--وأم-الضحية-تكشف-الجريمة

أب بلا مشاعر إنسانية أو الرحمه تجاه طفلته «دنيا»، تعدى عليها بمساعدة زوجته الثانية واستغل تواجدها في المنزل، بمفردها وانهال عليها ضربًا بلوح خشبي به قطعة حديدية وخرطوم، وهشم رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقط جثة هامدة فى بحر الدماء .

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل جريمة قنا

بداية القصة

تزوج شاب من فتاة منذ سنوات، بقرية الخطارة بمحافظة قنا، عاشا سويًا حياة كان مبدأها تكوين مستقبل جيد، وحياة سعيدة، وبدأت الحياة تبتسم لهما ، بعد أن أصبحت الزوجة حامل، إلا أنه سرعان ما تحولت حياتهما إلى مشاكل كبيرة، وصلت إلى الإنفصال، بعد أن أنهى الزوجان حياتهما سويا بورقة طلاق.

تركت الأم نجلتها« دنيا»، وتزوجت من آخر أنجبت منه طفلين ، كما تزوج والد «دنيا» المجني عليها، هنا في محافظة قنا من سيدة أخرى، أنجب منها 3 أولاد، وبعد أن كبرت الضحية «دنيا»، وأصبح عمرها 15 سنة، بعد معاناة استمرت لسنوات مع جدتها ووالدها ووالدتها، راحت ضحية« التفكك الأسري»، بعد أن انهال عليها والدها وزوجته الثانية بالضرب المبرح، التي فارقت على إثره الحياة.

خدامة

أصبحت الضحية« دنيا» صاحبة الـ15 سنه، وحيدة في الدنيا دون اهتمام من والدتها أو والدها، تارة تذهب لجدتها، التي أرهقتها دنيا بمصاريفها، وحاولت التهرب منها، بعد عدم استطاعت جدتها الإنفاق عليها، قررت الطفلة أن تذهب إلى والدتها لتعيش معها، ولكن معاملة زوج الأم كانت قاسية أيضًا.

فقررت الضجية « دنيا»، أن تتحمل أن تعيش خادمة لوالدها وزوجته الثانية وأبنائهما الثلاثة، حتى تنعم في مكان تعيش فيه ملك لوالدها، ولكن لم تكن تتخيل يومًا ما أن والدها التي احتمت فيه من ظروف الحياة الصعبة، والذي لا بد وأن يحنو عليها أن يقتلها.

زوجة الأب

المشاكل كثرت في المنزل، والطفلة« دنيا» صاحبة الـ15 سنة، لم تتحمل، ما تفعله زوجة أبيها معها، حاولت أن تحتمي في والدها، إلا أنها ما بين وقت للثاني، يدور في عقلها، ما تفعله معها زوجة أبيها، التي بدأت المشاكل بينها تزداد في الفترة الأخيرة، وأصبحت الحياة لا تطاق في المنزل، فالأب أصبح مداومًا على ضرب ابنته الضحية « دنيا»، لإرضاء زوجته الثانية، خاصة بعد شكه أن والدتها، هي سببًا في افتعال نجلته للمشاكل داخل المنزل، خاصة مع زوجته الثانية.

90 يومًا جحيم

وبعد ثلاثة شهور من المعاناة والمشاكل داخل المنزل والجحيم، بين الطفلة « دنيا» وزوجته الثانية، قرر الأب التخلص من نجلته بمساعدة زوجته الثانية، واستغل تواجدها في المنزل بمفردها، وانهال عليها ضربًا بلوح خشبي به قطعة حديدية وخرطوم، وهشم رأسها، بمساعدة زوجته الثانية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت في بحر من الدماء.

قرر المتهم « الأب» وقتها، احضار مغسلة بالقرية لتغسيل طفلته وتكفينها ودفنها سرًا، إلا أن اتصال هاتفي لوالدتها من المتهم يخبرها أن نجلتها ماتت، جعلها تشك في أن الوفاة طبيعية، أسرعت إلى المنزل لرؤية نجلتها، وزاد من شكها، بعد رفضه رؤيتها لطفلتها وتوديعها بنظرة الوداع الأخيرة، ولذلك قررت والدة الضحية «دنيا» إبلاغ قسم الشرطة، التي نجحت في إحباط محاولة دفن المجني عليها سرًا، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم وزوجته الثانية والمغسلة معهم.

والدة الطفلة المتوفية

تروري والدة الطفلة المتوفية «دنيا»، حنان محمود حسن، أمام جهات التحقيق، أنها أرادت اصطحاب نجلتها للعيش معها، لكن والدها كان يرفض، كونها متزوجة من شخص غريب عنها، وبالرغم من ذلك كانت تحاول في كل مرة أن تأخذ نجلتها «دنيا» لتعيش معها، خاصة بعد التعدي عليها من والدها وزوجته بالضرب المبرح، وتفاقمت المشاكل بينهما، بعد أن قرر والدها اقصائها من التعليم، حتى لا يتولى مستلزمات الدراسة، حتى وصلت به الدرجة أن ينتقم منها بمساعدة زوجته الثانية.

النيابة العامة

ومثل المتهم جريمته البشعة في حضور المستشار كريم حمودة وكيل النيابة والمستشار مصطفى الشريف رئيس النيابة، وفريق من مركز شرطة نقادة برئاسة النقيب عمرو مطاوع رئيس المباحث.

واعترف الأب المتهم أمام النيابة، «أن طفلته لم تكن تستمع لكلامه ودائمة الشجار مع زوجته الثانية والجيران بتحريض من والدتها لأطلق زوجتي، فقررت التخلص منها لإنهاء الخلافات».

واشار المتهم أيضًا:« مشيرا إلى أنه انهال عليها يوم الواقعة ضربًا بقطعة خشب بها حديد وخرطوم و لوح خشب آخر، حتى كسر عظمها ولفظت أنفاسها الأخيرة».