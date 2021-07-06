رسمياً.. سيرخو راموس بقميص باريس سان جيرمان لموسم واحد

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أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان قد تم التواصل في الفترة السابقة، مع شقيق الإسباني سيرخو راموس مدافع ريال مدريد السابق، وبالفعل تم الإتفاق على عقد اللاعب بشكل نهائي، وسيبدأ مع الفريق في بداية الموسم القادم.

ويرصد دوت الخليج تفاصل تقرير صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الثلاثاء، وما جاء فيه من تفاصيل في عقد قائد الفريق الملكي السابق.

وكان قائد ريال مدريد السابق، يرغب في عقد لمدة موسمين، بينما عرض النادي الفرنسي عاماً قابل للتجديد لعام إضافي، لذا كانت مدة التعاقد هي النقطة الأهم خلال مفاوضات الجانبين.

الفحص الطبي لراموس

ولا يتبقى سوى إجراء الفحص الطبي الذي سيجرى، اليوم الثلاثاء، في باريس، ويستهدف الاطمئنان على حالة اللاعب المخضرم صاحب الـ 35 عاماً، بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى. وحالت مشكلات الإصابات دون أن يلعب راموس مع ريال مدريد على مدار الأشهر الماضية، في الجولات الحاسمة والأخيرة من "الليغا"، وحرمانه من الانضمام لمنتخب إسبانيا الذي يخوض كأس أمم أوروبا حالياً.

دفاع باريس سان جيرمان

وفي حال تمت الصفقة، سيصبح لدى المدرب ماوريسيو بوكيتينو خط دفاع من الطراز الرفيع، حيث سينضم راموس إلى المدافع البرازيلي ماركينيوس، وكذلك الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي. ويعد راموس ثالث صفقة انتقال حر، بعد كل من لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم، والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

باريس يرفض شروط مبابي للتجديد

أكدت العديد من التقارير الفرنسية على عدم موافقة إداراة فريق باريس سان جيرمان على الشرط المقدم من قبل كيليان مبابي، بخصوص السماح له بالرحيل إلى فريق ريال مدريد في حالة تقدم الفريق الميرنجي بعرض رسمي إلى إداراة فريق باريس سان جيرمان، لضم الدولي الفرنسي كليان مبابي.

مبابي خارج حسابات ريال مدريد

الجدير بالذكر أن عقد الفرنسي كليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان، ينتهي في موسم 2022، حيث يحق للفرنسي الإنتقال إلى أي نادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، في حالة عدم تجديد تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية في وقت سابق إلى أن مبابي خرج من حسابات ريال مدريد بعد المستوى المخيب الذي قدمه اللاعب الشاب مع منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2020 بفشله في تسجيل أي هدف خلال 4 مباريات لعبها.