/639184/كريم-عفيفي-يقدم-بطولة-فيلم-جديد-بعنوان-السخنة

تعاقد نجم مسرح مصر الفنان كريم عفيفي على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «السخنة»، وهو لا يزال اسم مبدئي من المحتمل تغيره، ومن المقرر أن يواصل مسئولي العمل التعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل إنطلاق تصويره.

دوت الخليج يكشف كواليس فيلم الفنان كريم عفيفي الجديد، الذي يحمل اسم «السخنة» للمنتج أحمد السبكي.

كواليس فيلم السخنة لكريم عفيفي

يُعد فيلم «السخنة» للفنان كريم عفيفي من سيناريو وحوار نادر نظير وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هاني حمدي، ومن المتوقع أن يلاقي العمل قبول وإعجاب متابعي ومحبين عفيفي.

ومن ناحية أخرى يعيش الفنان كريم عفيفي حالة نشاط فني، حيث يشارك في أكثر من عمل، فهو ينشغل حاليًا في تصوير فيلم «تماسيح النيل» بطولة، الفنان مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وسامية الطرابلسى، وهنادى مهنا، وكريم عفيفى، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وتأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

استئناف تصوير فيلم المحكمة لكريم عفيفي

كما انتهى عفيفي مؤخرًا من تصوير فيلم «المحكمة»، والعمل تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، والفيلم يتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

كريم عفيفي يتألق في دراما رمضان 2021

ويذكر أن الفنان كريم عفيفي شارك في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.