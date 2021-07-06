/639185/روچينا-تبدأ-تصوير-ثاني-بطولتها-المطلقة-ب-تساهيل

بدأت الفنانة روچينا، تصوير ثاني أعمالها التي تتألق بها في دور البطولة المطلقة بعنوان «تساهيل» بجانب الفنان بيومي فؤاد، والعمل يجمع بين الفن السعودي والفن المصري.

دوت الخليج يكشف تفاصيل المسلسل السعودي المصري «تساهيل»

تشهد القاهرة في الوقت الحالي تصوير مسلسل «تساهيل» في مدينة الإنتاج الإعلامي ب6 أكتوبر، وشارك أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، في تدشين أعمال المسلسل الذي تدور أحداثه في 20 حلقة، من خلال دراما اجتماعية كوميدية وعرض مجموعة من الحكايات المختلفة.

أسامة نقلي يشيد بمسلسل «تساهيل»

وأشاد السفير أسامة نقلي بمستوى إنتاج «تساهيل»، ومشاركة نجوم البلدين الشقيقين ‏جنبا إلى جنب في هذا العمل، كما أبدى إعجابه بالكفاءات الفنية ‏السعودية الشابة التي تعمل في المسلسل. ‏

وأعرب النقلي عن سعادته بتوالي الأعمال الفنية المشتركة بين البلدين ‏مما يعكس البعد الثقافي والفني للعلاقات التاريخية المتميزة بين ‏البلدين، ‏مشيرًا إلى أن الثقافة والفنون لا تقتصر أهدافها على ‏الترفيه فحسب، بل تشكل منبرًا لتوثيق التراث الوطني للأجيال ‏الحاضرة والمقبلة من خلال إبراز المراحل التاريخية للتطور ‏المجتمعي على مر العصور والمقبلة.‏ يُشار إلى أن مسلسل تساهيل ، ‏ويشارك بالعمل فيه مجموعة من النجوم في البلدين ويتم تصويره ‏بين كل من الرياض، وجدة؛ والطائف، والقاهرة، وكينيا.‏

روجينا تتألق بدور البطولة في بنت السلطان

ذكر أن روجينا شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل"بنت السلطان" التي تدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

ويشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين،مسلسل، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.