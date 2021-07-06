/639186/هشام-الجاهل-وزارة-الصحة-تجاهلت-تنفيذ-توصيات-البرلمان-بشأن-تكليف-الصيادلة-دفعتي-2018-و2019

شن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، هجوما عنيفا على وزارة الصحة لتقاعسها عن تنفيذ توصيات البرلمان بشأن تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

دوت الخليج

النائب هشام الجاهل يتقدم بطلب إحاطة بشان ما قررته لجنة الصحة بالنواب

وتقدم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن ما قررته لجنة الصحة بمجلس النواب بالزام وزارة الصحة بحصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها ، وعمل جدول زمني للمتبقي من 2019 كاملة وتكليفهم طبقا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال اسبوعين.

وأكد عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، على أن هذا جاء طبقا لما جاء باجتماع لجنة الصحة في البرلمان بتاريخ 9 مايو، مشيرًا إلى أنه قد انقضي شهرًا كاملًا على توصيات لجنة الصحة.

هشام الجاهل: توصيات البرلمان لم تُنفذ

واضاف عضو مجلس النواب، هشام الجاهل:” إنه وبعد مرور شهر كامل لم يتم شيئًا وكأن توصيات البرلمان هي والعدم سواء، وإلى الآن لم تتحرك الصحة ولم تقم بتنفيذ توصية لجنة الصحة.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ توصيات لجنة الصحة بشأن الزام الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة باستكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019.