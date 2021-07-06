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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة الفراعنة المتجهة لأولمبياد طوكيو 2021 والمقرر إنطلاقها في شهر يوليو الجاري ، من ضمنهم الثلاثي الكبار الذي وقع عليهم الإختيار وهم محمد الشناوي ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي.

ويستعرض دوت الخليج أرقام الثلاثي الكبار مع الفراعنة قبل أولمبياد طوكيو 2021 وبالتحديد خلال مشاركات مصر في تصفيات الأمم الإفريقية، والذي يشهد تاريخ حافل للاعب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي مع المنتخبات.

ماذا قدم الثلاثي الكبار مع الفراعنة قبل الأولمبياد ؟!

أحمد حجازي

لعب : 5 مباريات

شارك : 270 دقيقة

لم يسجل ولم يصنع

محمود الونش

لعب :4 مباريات

شارك : 180 دقيقة

سجل : هدف وحيد

محمد الشناوي

لعب : 6 مباريات

شارك : 316 دقيقة

كلين شيت : 2 كلين شيت

عقد أحمد حجازي مع الاتحاد

انضم الدولي المصري أحمد حجازي قلب دفاع المنتخب الوطني الأول، والفريق الإنجليزي ويست برومتش ألبيون، إلى فريق اتحاد جدة السعودي في الـ 25 من أكتوبر من عام 2020، بعقد إعارة من الفريق الإنجليزي لمدة عام كامل، ونص العقد على أحقيت النادي السعودي في شراء اللاعب بعد إنتهاء عقد الإعارة، وذلك بناء على الموافقة منه.

أرقام احمد حجازي مع الاتحاد

,شارك أحمد حجازي مع الاتحاد السعودي في هذا العام، في 30 مباراة في مختلف البطولات، ليشارك في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في مبارتين فقط، إستطاع أن يسجل من خلالها هدف وحيد.

وشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في مبارتين فقط، ولم يستطيع أن يسجل فيهما، ولكن تلقى خلالهما بطاقتي صفراء.

وشارك في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في 26 مباراة، سجل من خلالها هدفين فقط، وتلقى ثلاث بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء.

سبب غضب جمهور الاتحاد

تعود جزور غضب جمهور اتحاد جدة السعودي من مدافع فريقهم أحمد حجازي، إلى عدم تغير حالات اللاعب عبر حسابة الرسمي “فيس بوك” بقميص فريقة السابق ويست بروميتش ألبيون، وعدم نشر أي صورة له بقميص اتحاد جده، وعدم تغير صورته بقميص ناديه السابق.

ولم ينشر أحمد في "فيس بوك"، أي صورة أو عبارة، تفيد بأنه لاعبًا في صفوف الاتحاد، كما أن آخر "منشور" له، يعود إلى فترته مع النادي الإنجليزي.

وربما يعود السبب في غضب جمهور الاتحاد السعودي، إلى أن الوسط الرياضي السعودي اعتاد التركيز على موقع "تويتر"، لكن يبقى تصرف حجازي، سببًا في غضب قطاع من جماهير الاتحاد.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا، في الجمعة الماضية الموافقة الثاني من يوليو قائمة المنتخب الأولمبي، وتواجد حجازي ضمن قائمته لأولمبياد طوكيو، وقد أصدر النادي السعودي بيانًا أعلن خلاله موافقته على انضمام مدافعه المصري لمنتخب بلاده دعمًا للعلاقات الرائعة بين مصر والسعودية.