بذلوا جهودًا صادقة.. عبد الوهاب عبد الرازق يثمن تعاون الحكومة الوثيق مع مجلس الشيوخ«صور»

/639192/بذلوا-جهودا-صادقة-عبد-الوهاب-عبد-الرازق-يثمن-تعاون-الحكومة-الوثيق-مع-مجلس-الشيوخصور

ثمن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منوها إلى انه قام بالتعاون مع جميع أعضاء الحكومة ببذل جهودًا صادقة، وبالأخص السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية والذي كان له الدور البارز فى التنسيق بين المجلس والحكومة، فلم تدخر الحكومة جهداً بالحضور أمام اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك أمام الجلسات العامة.

تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتحية والتقدير والامتنان لمجلس النواب رئيسًا وأعضاءً وأمانةً عامة، مثمنًا دومًا التعاون البناء بين غرفتي البرلمان من أجل دعم مسيرة العمل التشريعي فى ظل إطار دستوري حصين.

رئيس الشيوخ يوجه رسالة لنوابه

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أننا نودع فترة من النشاط الدؤوب علمنا خلالها في ظل ظروف دقيقة، حيث عانى ومازال يعاني منها العالم في مواجهة كورونا، وأن حب الوطن كان دعما طاقة لنا وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، مُستحضرين في ذلك مستجدات الواقع الدستوري وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم.

رئيس الشيوخ للنواب: بذلتم جهدًا تشريعيًا فى مناقشة مشروعات القوانين

ووجه رئيس الشيوخ خلال كلمته بالجلسة العامة التحية للنواب نظرا لمجهوداتهم، قائلا:" لقد بذلتم دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين والتي شكلت في مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

رئيس الشيوخ للنواب: أكدتم عمليًا أهمية مجلس الشيوخ فى الحياة النيابية

وتبع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خطابه للنواب:" لقد أكدتم عمليًا أن مجلس الشيوخ له دور مهم فى الحياة النيابية المصرية نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، إذ يتولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على دراسة مشروعات القوانين قبل إقرارها وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة وبذلك تكتمل فى مصر أركان المنظومة التشريعية.

وأختتم:" لقد كان لصدق تعاونكم عظيم الأثر فيما أنجزه المجلس من عمل خلال هذا الدور فهنيئًا لكم ثمار عملكم.