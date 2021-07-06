/639196/رانيا-يوسف-تستهل-في-تصوير-مسلسل-المماليك-بشبرامنت

بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «المماليك»، وذلك بعد أن أنهت عطلتها الصيفية لتلتحق بتصوير العمل في إحدى البلاتوهات بمنطقة «شبرامنت».

دوت الخليج يرصد بداية تصوير النجمة رانيا يوسف لأولى مشاهدها في مسلسل «المماليك».

قصة مسلسل المماليك

وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور إطار اجتماعى تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال يعشق السيدات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

مسلسل «المماليك» من بطولة بيومي فؤاد، ورانيا يوسف، ودوللي شاهين، وتشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، إخرااج حازم فودة، وتأليف هشام هلال، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة

ويشار إلى أن النجمة رانيا يوسف تألقت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ومن ناحية أخرى تعرضت الفنانة رانيا يوسف، لهجوم من رواد السوشيال ميديا بعد ظهورها مؤخرًا بصور مثيرة للجدل الأمر، ما جعلها تتصدر مؤشرات البحث.

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد

رانيا يوسف الجدل بسبب إطلالتها، إذ أنها اعتادت بشكل مستمر على إثارة الجدل بتلك الإطلالات المختلفة والجذابة، فمنذ عدة أيام بدأت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها صور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية أيضًا، والتي تميزت جميعها باختيارها للون الأحمر، معلقة عليها قائلة الأحمر يكسب.