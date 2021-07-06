/639197/مصير-أزمة-مصطفي-عسل-لاعب-الأهلي-في-المشاركة-ببطولة-العالم-بالإسكواش-تفاصيل

في زمن قصير نجح اللاعب العشريني مصطفى عسل، المصنف الـ12 عالمياً برياضة الإسكواش في كتابة اسمه بحروف من ذهب داخل سجلات اللعبة من خلال موهبة فريدة وأداء متميز بالبطولات الكبرى.

ويستعرض دوت الخليج الملف كاملاً:

وصول مصطفي عسل إلى مرتبة عالية في رياضة الإسكواش رغم قوة المنافسة المحلية والعالمية، لم يكن حظ هو صاحب التفوق، لكنها جاءت عبر مسيرة مكثفة وخبرات متراكمة جمعها اللاعب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً من البطولات المختلفة، عند أول بطولة حصدها في امريكيا.

ولكن بسبب تأخر التأشرة للسفر إلي الولايات المتحدة لمشاركة في بطولة العالم للسكواش تهدد مسيرة الحافلة برغم من صغر سنه وتألقه الملفت، والتي تستضيفها شيكاغو خلال الفترة بين 14 يوليو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

وتحدث مصطفي عسل لاعب النادي الأهلي، أنه خاطب أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، والسفير المصري في امريكا والسفير الأمريكي، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لم يصل لحل نهائي حتي ذلك الوقت.

الجدير بالذكر أن حصل إلى قائمة التوب 10 في التصنيف العالمي للاسكواش ليحتل المركز التاسع، وذلك عقب تتويجه ببطولة العظماء الثمانية التي أقيمت في مصر بعد فوزه في المباراة النهائية على المصنف الثاني عالمياً محمد الشوربجي، كما نجح عسل خلال مشواره في البطولة الماضية في هزيمة علي فرج المصنف الأول، وطارق مؤمن المصنف الثالث، ومروان الشوربجي المصنف الخامس.

تأهل مصطفى عسل إلأى نهائي بطولة السلسلة الختامية، بعد الفوز على نظيره طارق مؤمن، في المباراة التي جمعت بينهم في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية، واستطاع عسل انهاء المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط لصالحه، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة، بفوز مصطفى عسل بنتيجة 11/9، وعاد طارق مؤمن في الشوط الثاني وحقق الفوز بنتيجة 11/6، ثم قام مصطفى عسل بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/4، ليتأهل بذلك إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية.

وعلى الصعيد الأخر حقق محمد الشوربجي، الفوز على النيوزلاندي بول كول، بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز الشوربجي بالشوط الأول من المباراة بنتيجة 11/5، وفاز بول كول في الشوط الثاني بنتيجة 11/5، وفي نالنهاية استطاع محمد الشوربجي بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/6، وتأهل بذلك إلى نهائي البطولة.

وانتهت مباراة النهائي التي جمعت اللاعبين مصطفى عسل ومحمد الشوربجي بفوز مصطفى عسل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12، 4-11، 7-11، 3-11.