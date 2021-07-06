جدة - نرمين السيد - وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى كلمه له: "نودع فترة برلمانية من النشاط‏ التشريعى الدءوب، عملنا خلالها فى ظل ظروف‏ دقيقة، عانى وما زال يُعانى منها العالم أجمع فى‏ مواجهة جائحة كورونا، فكانت اليمين الدستورية التى أديناها ضميرًا يُحركنا، وحب الوطن طاقة ودعمًا وعونًا ‏لنا، وحماية الله ولطفه رحمة بنا، فعملنا جاهدين على ترسيخ مكتسبات مهمة فى طريق البناء الديمقراطى، مُستحضرين فى ذلك مستجدات الواقع الدستورى وغاياته وآمال المواطنين وطموحاتهم".

وأكد رئيس المجلس، أن النواب بذلوا دون كلل أو ملل جهدًا تشريعيًا فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، والتى شكلت فى مجموعها حزمة من التشريعات الأساسية المهمة، والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع.

وفيما يلى إنجازات مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد العادى الأول:-