صور- وزير الأوقاف يستقبل أمين عام مجمع الفقه الإسلامى بجدة

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جدة - نرمين السيد - جا ذلك لبحث أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف ومجمع الفقه الإسلامى، خصوصًا ما يتصل بقضايا التجديد والمستجدات العصرية، وفهم مقاصد الكتاب والسنة، ومواجهة وتفنيد الفكر المتطرف، ونشر الفكر الإسلامى الصحيح الرشيد المستنير، وبيان أوجه العظمة والسماحة فى حضارتنا الإسلامية الراقية.
وأهدى وزير الأوقاف للدكتور سانو نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتى لاقت ثناءً كبيرًا من فضيلته ، إذ أشاد بما تضمنته من رؤئ تجديدية مستنيرة تؤصل لفقه الواقع تأصيلاً متميزًا.
واتفق الدكتور محمد جمعة والدكتور قطب مصطفى سانو على الإعداد لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ومجمع الفقه الإسلامى بجدة.
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