فيديوجراف.. مصر تشرح أبعاد قضية سد النهضة للمسؤولين فى مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتى ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

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