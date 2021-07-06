الاكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل للدرجات العلمية للاطباء البشريين والاسنان والصيادلة...

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية الآتية : الدفعة رقم (2) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للعلوم الطبية والمعتمدة من الكلية الملكية البريطانية فى تخصصات: [ الجراحة العامة وتخصصاتها - الباطنة العامة وتخصصاتها - طب الأطفال وتخصصاته - التخدير وعلاج الألم - الرعاية المركزة – الأشعة التشخيصية والتداخلية ]. الدفعة رقم ( 3 ) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية لإدارة المستشفيات والرعاية الصحية الإستراتيجية المهنية والمعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري . الدفعة رقم ( 1 ) للحصول على شهادة بورد الأكاديمية الطبية العسكرية للإدارة الصيدلانية المعتمدة من جامعة كارديف بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري . الدفعة رقم (2) للحصول على درجة الماجستير في صحة الفم والأسنان . الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصحة العامة و(الطب الوقائي – صحة المناطق الحارة – إدارة المستشفيات – الميكروبيولوجي للأطباء البشريين والصيادلة) . الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة التمريض والمستشفيات للحاصلين على بكالوريوس التمريض . على أن تكون مواعيد بدء التسجيل للشهادات المشار إليها اعتبارا من 10 / 7 / 2021 ولمدة شهر . يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين بالتخصصات المختلفة .

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