/639212/أخبار-البورصة-المصرية-اليوم-6-7-2021-الثلاثاء

أخبار البورصة المصرية اليوم 6-7-2021 تواجه تراجع بمنتصف تعاملات مؤشرات البورطة المصرية وأخبار البورصة المصرية اليوم 6-7-2021 الثلاثاء في جلسة الأسبوع حيث أن هناك تراجع في البورصة المصرية اليوم 6-7-2021.

دوت الخليج

مؤشرات إيجي ماكس في أخبار البورصة المصرية اليوم 6-7-2021

وفي أخبار البورصة المصرية اليوم 6-7-2021 حدث تراجع على إيجي إكس 30 وذلك بنسبة 1.83% في أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ليصل إلى مستوى 10158 نقطة، بينما هبط إيجي إكس 50 إلى 3.07% ووصل إلى 2105 نقطة، وانخفض إيجي إكس 30 محدد الأوزان إلى 2.13% ووصل إلى مستوى 12615 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي لنسبة 1.24% ووصل مستوى 3973 نقطة.

تراجع مؤشرات إيكي إكس في أخبار البورصة المصرية اليوم

مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان الشركات المتوسطة والصغيرة تراجعت بنسبة 2.87% ووصلت إلى 2283 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.79% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة، وهبط أخبار البورصة المصرية اليوم 6-7-2021 في مؤشر تميز بنسبة 0.13% ووصل إلى مستوى 2434 نقطة. إيقاف تداولات في أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء

يشار إلى أن ضمن أخبار البورصة المصرية كانت قد أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف تداول 40 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة أخبار البورصة المصرية اليوم 6-7-2021.

بنوك توقفت دقائق من التداول في أخبار البورصة

بنك الكويت الوطني بنك مصر، بنك وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، بنك ليسيكو مصر، بنك جنوب الوادي للأسمنت، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، مصنع حديد عز، مصنع مصر للأسمن. زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.

وكذلك ضمن التعاملات التي توقفت لمدة 10 دقائق في أخبار البورصة المصرية اليوم 6-7-2021 العامة لصناعة الورق-راكتا، أجواء للصناعات الغذائية-مصر ومجموعة عامر جروب، وشركة سبيد ميديكال والملتقى العربي للاستثمارات، بلتون المالية القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية

أخبار البورصة المصرية

وتوقف في أخبار البورصة المصرية 2021 تداول أسهم اضافية منها الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للمحابس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المجموعة المصرية العقارية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، القناة للتوكيلات الملاحية، المالية والصناعية المصرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية لاستصلاح الأراضي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا، العبور للاستثمار العقاري، الألومنيوم العربية.