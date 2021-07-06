/639198/حسين-لبيب-رقم-المتبرعين-على-حساب-دعم-القلعة-البيضاء-أهم-بكثير-من-قيمة-التبرع

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن رقم المتبرعين على حساب دعم القلعة البيضاء أهم بكثير من قيمة التبرع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال لبيب في تصريحات عبر برنامج "ضحك ولعب وجد" على إذاعة أون سبورت إف إم: يوجد العديد من الأفكار غير الحساب المفتوح لدعم النادي، والزمالك نادي كبير ويهمنا أكثر من رقم الحساب الدعم المعنوي من الجماهير، الذين تبعوا كانوا لدعم القلعة البيضاء.

وعن قضية نادي القرن أختتم قائلاص:”: بالنسبة لي قضية أن الزمالك الأكثر تتويجاً بالبطولات، هي أن كل العالم يعرف قدر الزمالك وقدر بطولاته، ومن هو الأكثر تتويجاً في القرن الـ 20 هذا أمر واضح وقضية نادي القرن مستمرة من الناحية القانونية، وكل واحد مقتنع بالأرقام الحقيقية الموجودة في العالم كله، هل 45 أكبر من 47 أم العكس، هذه الحقيقة التي يعرفها كل الناس.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والتي تم تأجيلها اليوم بقرار من اتحاد الكرة المصري، حيث كانت مقررة إقامتها غدا الإثنين.

انتظم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم الأحد بحضور الجهاز المعاون له.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في تدريباته.

ويواصل الفريق تدريباته للقاء غزل المحلة المقرر له يوم ٣ أغسطس المقبل والمقرر إقامته على ستاد القاهرة في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري والتي تم تأجيلها مؤخرا.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين في بداية مران اليوم تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخاض اللاعبون تدريبات الجري الخفيف حول الملعب قبل خوض التدريبات الفنية.

يقوم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باختبار طبي لمحمود علاء مدافع الفريق، وذلك من أجل تحديد موقف مشاركته في مباراة الفارس الأبيض القادمة أمام فريق غزل المحل، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.